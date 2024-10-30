Вражду между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нашли на фото 2019 года

Принцесса даже притащила с собой "буфер"

Бывшая актриса Меган Маркл и жена принца Гарри была в дружеских отношениях с британской герцогиней Кейт Миддлтон, когда присоединилась к королевской семье. Однако со временем их связь стала не такой радужной.

В 2019 году родственницы появились вместе в королевской ложе на Уимблдоне. Но, по словам эксперта, их отношения уже тогда были "напряженными". Об этом передает irishstar.

Кейт и Меган обе являются поклонницами тенниса, а принцесса, которая этим летом проходила химиотерапию, является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса. В свою очередь Маркл посещала турниры, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс.

По словам королевского эксперта Ричарда Эдена, совместные снимки родственниц с турнира пятилетней давности показывают "убийственную картину их отношений". Тогда принцесса Уэльская "ставила щит" своей сумочкой, которую напряженно держала в руках.

Фото: Getty Images

Кроме того, между Кэтрин и Меган был "буфер" в образе родной сестры Кейт — Пиппы Миддлтон. "Она взяла с собой свою сестру Пиппу, возможно, в качестве буфера… Она напряжена и чувствует себя неуютно, как будто это просто обязанность, а не удовольствие… Посмотрите на выражение лица Кэтрин, вы знаете, что она выглядит очень напряженной, и она действительно сжимает свою сумочку, как будто это какой-то щит, чтобы защитить ее", — делится эксперт.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что конфликт в королевской семье усилился после скандального интервью Меган и принца Гарри у Опры Уинфри, которое состоялось через год после их ухода с позиций высокопоставленных членов королевской семьи. Напряженность возросла после выхода противоречивого документального сериала пары на Netflix, где они высказали несколько резких обвинений в адрес герцогов Уэльский, в частности брата Гарри принца Уильяма — будущего короля Великобритании.