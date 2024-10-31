"В розыске будет пол Украины": адвокат Роман Симутин об изменениях в мобилизации

ТЦК, Нацполиция и СБУ получили доступ к единой базе — что это значит

На днях Кабмин утвердил изменения в Порядок организации и ведении военного учета. Основным нововведением является то, что теперь ТЦК, СБУ, разведка и полиция будут иметь единую систему, которая позволит быстро обмениваться данными.

О нарушителях военного учета информация будет отображаться практически мгновенно. Что изменится для военнообязанных и чего ждать гражданам, "Телеграф" спросил у адвоката Романа Симутина.

- Какую информацию ТЦК и полиция сможет получить на свои планшеты при остановке человека и проверке документов?

Абсолютно вся информация, касающаяся военнообязанных. Отсрочка, розыск и т.д. Но больше всего они будут вносить туда информацию о розыске. К примеру, если ТЦК решило этого человека объявить в розыск, то информация появится в базе мгновенно.

— Будут ли иметь право ТЦК и полиция на основе этой информации задержать человека и доставлять его в военкомат?

На самом деле, ТЦК не имеют права задержать человека. Информация о розыске в этих базах данных – более психологическая. На основании чего в розыск? Должны быть доказательства. А база "Оберег" и базы спецслужб — это не доказательства. Если человек совершил правонарушение, то должно быть вынесено постановление. Тогда должен быть его номер, серия, когда и кем вынесено.

А эта информация о так называемом "розыске" автоматически ставится в базе, когда не пришел по повестке.

— А если водителя остановят на блокпосте или просто на улице, могут ограничить право управления?

Нет, в этом пункте изменений нет изменений. Для этого по-прежнему нужно решение суда.

— Что дадут эти нововведения?

Прежде всего, это психологический эффект для того, чтобы не нарушать правила военного учета и не попасть в так называемый розыск. Ведь люди не понимают, что значит, что вас подали в розыск, и так пол Украины будет "в розыске".

— Что делать в ситуации, когда правоохранители пытаются задержать за якобы нарушение правил учета? Как доказать, что этот розыск не законен? Что отвечать?

Отвечать, что база "Оберег", "Армор" и подобные не являются доказательством. Они будут говорить, что задерживают за совершение правонарушения. Какое правонарушение? Должно быть постановление. В других случаях оснований для задержания быть не может.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Министерство обороны Украины предлагает разрешить призывникам становиться на военный учет онлайн через электронную идентификацию.