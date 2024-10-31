"Нужно рассчитывать на...": руководитель ДТЭК откровенно рассказал о состоянии украинской энергетики

Выделенные на восстановление деньги были собственными средствами компании

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук озвучил свои прогнозы по работе энергосистемы этой зимой. Компания направила около 110 миллионов долларов на восстановление поврежденных российскими атаками объектов энергетической инфраструктуры и на октябрь 2024 года удалось восстановить примерно 60% генерирующих мощностей.

Об этом Сахарук рассказал в комментарии "Телеграфу". Он также отметил, что выделенные на восстановление деньги являлись собственными средствами компании. Доля международной помощи в восстановлении составляет всего 5-7%, что связано с медленными бюрократическими процессами в странах-партнерах.

— Скажите, пожалуйста, весной, когда были жесткие удары по энергетике, вы говорили, что к октябрю 60-70% генерации будут возвращены. Все-таки это произошло. Какой процент?

— 60% точно.

— Какие средства на это пошли?

— Большие средства. Объединенный бюджет составляет 110 миллионов долларов. Это собственные средства компании.

— А какая часть помощи наших партнеров? Есть ли она вообще?

— Она есть и мы благодарны за любую помощь. Большую, маленькую… Но, если говорить о подготовке к этой зиме, то поступившая доля невелика. Она небольшая, поэтому можно измерять там 5-7%.

— Почему так мало?

— Потому что процессы работают немного медленнее, чем должны работать. С точки зрения процедур выделения, закупки, тендеров. Их нужно немного менять, ускорять, чтобы побыстрее работало. Но этого пока не произошло, к сожалению.

— Скажите, пожалуйста, а сейчас прогноз на зиму немного оптимистичнее?

— Он такой, как есть. Как был раньше, наверняка будет через некоторое время. Это зависит от того, насколько эффективно будет работать противовоздушная оборона. И это ключевая история для того, чтобы энергетика смогла стабильно работать. Даже в том состоянии не полностью восстановленном, в котором она сейчас есть.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

— Скажите, вы говорили, и это ваше заявление разошлось очень по СМИ, что украинцам этой зимой стоит рассчитывать на себя. Могли бы чуть-чуть расшифровать, как именно, что имеете в виду? Что делать украинцам, чтобы помочь нашей энергетике?

— Нужно рассчитывать, прежде всего, на тех людей, которые работают для того, чтобы восстановить разрушенную энергетику и подготовить ее к зиме. Обеспечить добычу газа, уголь и ремонт сетей и генерации. А что касается каждого, то здесь люди уже наверняка за два года очень сильно подготовились. Установили генераторы, купили батареи и многое. Украина, наверное, сильнее всего готова к любым блэкаутам, которые могут быть.

— Что касается возвращения графиков, когда этого ждать?

— Я не могу сказать, потому что если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся.

— Можем всю зиму так пройти, если без обстрелов, да?

— Можем так пройти… Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача [электроэнергии]. Это, конечно, такой очень важный компонент для того, чтобы пройти зиму без отключений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в целом украинская энергетика готова к зиме. Снижение температуры не является столь критическим для украинской энергосистемы, однако российские обстрелы могут ее изрядно дестабилизировать.