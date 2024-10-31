У Зеленского назвали первый пункт Плана внутренних действий

По словам советника главы государства Дмитрия Литвина, это – противодействие дезинформации

Уже через две недели может появиться рабочий вариант Плана внутренних действий, способный усилить Украину. В процесс вовлечены правительство, парламент, спецслужбы и общественный сектор, а координирует его секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко.

Первым пунктом документа будет противодействие дезинформации. Об этом в подкасте "Медиумы" Вадиму Городскому и Наталье Соколенко рассказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Через две недели мы можем ожидать первого драфта документа с Планом. После этого мы посмотрим, как будут докладывать первый драфт президенту — что он скажет, и тогда станет ясно, каким образом документ будет доведен до финального варианта", – пояснил советник Зеленского.

По его словам, глава государства поручил разрабатывать План внутренних действий, который должен внутренне усилить нашу страну. Это открытая работа, где готовы слышать предложения сотрудников медиа и участников общественных организаций.

"Президент поставил задачу создать документ, который будет определенным планом. Во-первых, который будет понятен людям. Во-вторых, реалистичным. Он должен помочь понять, как мы можем внутренне усилиться в ближайшие месяцы: на что обратить внимание, что нам даст больше единства, что будет способствовать развитию внутреннего производства оружия, какие вопросы в обороне нуждаются в срочном решении. Все будет очень конкретным", – рассказал Дмитрий Литвин.

Противодействие дезинформации

Украинский лидер определил обязательные направления и ответственных за каждое из них. В целом координирует этот процесс секретарь СНБО Александр Литвиненко. Координатор работы и секретарь СНБО при необходимости будут привлекать представителей правительства, парламента, общественного сектора и специальных служб, уточнил чиновник.

Он добавил, что в документе обязательно будет учтена позиция гражданского общества, в одним из приоритетов будет борьба с дезинформацией.

"На сегодняшний день секретарь СНБО сформулировал этот пункт как "информационная твердость". Это общая такая история, в которую вовлечены разные структуры, в том числе обе разведки — ГУР и Служба внешней разведки Украины, а также СБУ. Первой задачей является, конечно, противодействие дезинформации", – рассказал советник Зеленского.

В соответствии с задачей президента, информационный пункт должен быть первым, поскольку когда люди не понимают, что происходит, а партнеры не понимают позицию Украины, то другие пункты будет сложно реализовать.

Напомним, в секретной части Плана победы Владимир Зеленский просил ракеты Tomahawk дальностью более 2 400 километров. Они должны были войти в так называемый "пакет неядерного сдерживания". Однако на Западе это вызвало раздражение.