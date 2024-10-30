Ворожнечу між Кейт Міддлтон і Меган Маркл знайшли на фото 2019 року

Принцеса навіть притягла із собою "буфер"

Колишня актриса Меган Маркл та дружина принца Гаррі була у дружніх стосунках із британською герцогинею Кейт Міддлтон, коли приєдналася до королівської родини. Однак згодом їх зв'язок став не таким райдужним.

У 2019 році родички з’явилися разом у королівській ложі на Вімблдоні. Але, за словами експерта, їхні стосунки вже тоді були "напруженими". Про це передає irishstar.

Кейт та Меган обидві є шанувальницями тенісу, а принцеса, яка цього літа проходила хімієтерапію, є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу. Своєю чергою, Маркл відвідувала турніри, щоб підтримати свою подругу Серену Вільямс.

За словами королівського експерта Річарда Едена, спільні знімки родичок із турніру п’ятирічної давності показують "вбивчу картину їхніх стосунків". Тоді принцеса Уельська "ставила щит" своєю сумочкою, яку напружено тримала в руках.

Фото: Getty Images

Крім того, між Кетрін та Меган був "буфер" в образі рідної сестри Кейт — Піппи Міддлтон. "Вона взяла з собою свою сестру Піппу, можливо, як буфер… Вона напружена і почувається незатишно, ніби це просто обов’язок, а не задоволення … Подивіться на вираз обличчя Кетрін, ви знаєте, що вона виглядає дуже напруженою, і вона дійсно стискає свою сумочку, ніби це якийсь щит, щоб захистити її", — ділиться експерт.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що конфлікт у королівській родині посилився після скандального інтерв’ю Меган і принца Гаррі в Опри Вінфрі, яке відбулося через рік після їхнього виходу з позицій високопоставлених членів королівської родини. Напруженість зросла після виходу суперечливого документального серіалу пари на Netflix, де вони висловили кілька різких звинувачень на адресу герцогів Уельський, зокрема брата Гаррі принца Вільяма — майбутнього короля Великої Британії.