Зацепило и Орбана, и китайцев: какой украинский проект испугал друзей России

Директорша по вопросам партнерства и сотрудничества Совета экономической безопасности Агия Загребельская рассказала, о каком проекте идет речь

Россия стремится одержать победу в войне с Украиной любыми средствами — для этого она не только пытается обойти санкции, наложенные с 2014 года, но также делает все возможное, чтобы мир не знал, кто помогает Кремлю осуществлять агрессию.

О том, как россияне и их союзники пытаются уйти от ответственности и кто им в этом мешал, "Телеграфу" рассказала директор по вопросам партнерств и сотрудничества Совета экономической безопасности Агия Загребельская в материале "Россия бы давно прекратила войну без этой страны": кто входит в ТОП-5 "спонсоров" Москвы, почему санкции буксуют и что испугало Орбана".

Загребельская вспомнила о существовании в Украине проекта "Международные спонсоры войны", который вело Национальное агентство по предотвращению коррупции. По состоянию на конец лета 2023 года список включал 36 компаний из 15 стран и 170 физических лиц, которые вели торговлю с Россией, тем самым пополняя бюджет страны-агрессора.

Данный проект был закрыт в марте 2024 года.

"Когда в Украине работал проект "Международные спонсоры войны", несколько общественных IT-проектов уже начали разрабатывать инструмент — мобильное приложение, которое позволяло бы сканировать штрих-код в магазине. Приложение показывало бы информацию о компании, которой принадлежит этот продукт, в частности вышел ли этот бренд или компания с российского рынка. К сожалению, проект был закрыт, соответственно работа в этом направлении прекратилась. Я надеюсь, что кто-нибудь поднимет этот флаг, восстановит и завершит его", — заявила Загребельская.

Она отметила, что данный реестр вела государственная структура. По словам специалиста, когда подобный проект ведет общественная организация, к нему нет такого уровня доверия и он не имеет такого уровня влияния.

Также Загребельская подчеркнула: на сегодняшний день в рамках международных общественных организаций BEforUkraine Совет экономической безопасности ведет активную работу по восстановлению работу данного проекта. Это делается несмотря на все жалобы на "Международные спонсоры войны" как со стороны Виктора Орбана, так и со стороны Ван И (это второй человек в КНР после Си Цзиньпина — Ред.), которые публично выражали недовольство этим реестром.

В то же время об этом реестре существуют одобрительные отзывы как от высокопоставленных чиновников из стран санкционной коалиции, так и от различных лидеров мнений из разных уголков мира.

"Он, несомненно, был одним из величайших достижений подхода "name and shame" (дословно — "назвать и пристыдить") в современном мире. Но его восстановление, к сожалению, остается на уровне дискуссий. Все, конечно, ожидают, что лидерство в этой части возьмет на себя Украину. Логично, чтобы это был какой-нибудь украинский государственный орган. Однако, пока мы не увидели желания или мотивации со стороны ни одного украинского государственного органа заниматься этим вопросом", — заявила Загребельская.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пушки на фронте могут замолчать, если наложить санкции на важное сырье, которое импортирует Кремль из Европы.