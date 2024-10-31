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Начала отношения с иностранцем: что известно об избраннике звезды "Когда мы дома" Екатерины Кистень

Автор
Виктория Козар
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Автор
Личная жизнь Екатерины Кистень
Личная жизнь Екатерины Кистень. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артистка поехала за границу после начала полномасштабного вторжения россиян

Екатерина Кистень – популярная украинская актриса, которая запомнилась зрителям игрой в сериалах "Когда мы дома" и "Слуга народа". После начала полномасштабного вторжения женщина уехала за границу, где и находится сейчас.

"Телеграф" расскажет о личной жизни популярной актрисы, и с кем она сейчас находится в отношениях.

Что известно о личной жизни Екатерины Кистень

Актриса состояла в гражданском браке с мужем, по имени Ростислав. Он был старше Екатерины на 7 лет. Избранник увидел игру Кистень на сцене, и она ему очень понравилась. Мужчина решил пригласить артистку на свидание, и она согласилась. Так и начались их отношения.

Фото канала "Украина"

Известно, что Ростислав работал маркетологом. Пара не имела детей. В интервью Екатерина рассказывала, что полностью отдавалась работе, поэтому не было времени на материнство.

Фото канала "Украина"

Впрочем, когда началась полномасштабная война России против Украины, актриса переехала в Швецию. В интервью женщина рассказывала, что живет за накопления с актерской работы, а также получает выплаты в качестве беженца. При этом артистка отмечала, что если не сможет реализоваться в Швеции как актриса, то там не будет жить на постоянной основе.

Кистень призналась, что уже в течение 2 лет имеет отношения со шведом. Они общаются на английском языке, однако хорошо чувствуют друг друга, потому и возникла любовь.

Также актриса переехала к бойфренду на квартиру. Пара много коммуницирует и договаривается о бытовых моментах, чтобы обоим было комфортно. Кроме того, любимый поддерживает женщину финансово, хотя она привыкла полагаться только на себя. Интересно, что мужчина не является коренным шведом, потому что его отец – алжирец. Пока актриса не показывает своего любимого публике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропал популярный актер Михаил Кукуюк. Мужчина снимался в сериале "Слуга народа" и фильме "Свингеры".

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#Личная Жизнь #Катерина Кистень