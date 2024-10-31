Пришли Порошенко, Кличко, Тимошенко: в Киеве попрощались с нардепом "Голоса" (фото)

Его гроб усыпали красными розами

В четверг, 31 октября, в Киеве простились с народным депутатом от "Голоса" Олегом Макаровым. Он скончался 29 октября 2024 года.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Макарову было 59 лет.

"Провели в последний путь нашего коллегу, народного депутата Украины Олега Макарова. Мы будем помнить его как человека высоких моральных принципов, настоящего профессионала и патриота своей страны", — написала пресс-служба.

Прощание с нардепом прошло в ритуальном зале клиники Феофания в столице Украины. На событие приехало много народных депутатов, в частности, спикер ВР Руслан Стефанчук, экс-президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, экс-министр обороны Алексей Резников, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Также на фото, которые публикуют в сети, видно, что на похороны собралось много близких, родственников, друзей и граждан. Гроб Макарова был усыпан красными розами, а близкие и знакомые едва сдерживали слезы.

Напомним, что Макаров за время своей деятельности занимал должность секретаря Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике. Он умер от тяжелой болезни, в сети говорят, что речь идет об онкологии.

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