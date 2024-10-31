Судья купил три квартиры в Турции, а врач из МСЭК — жилье в Хорватии: расследование СМИ

Оба задекларировали "хорошее" состояние

Скандалы вокруг МСЭК не утихают, ведь еще одна работница комиссии "засветилась" покупкой квартиры в Хорватии. Не отстают и судьи, потому что в Одессе один из них считается владельцем трех квартир в Турции.

Об этом рассказали в расследовании OBOZ.UA. Отмечается, что речь идет о враче МСЭК из Хмельницкого Алле Киндзерской и судье Апелляционного административного суда из Одессы Александре Кравце.

О враче из МСЭК

Как отмечает издание, Алла Киндзерская живет в элитном районе в доме площадью около 300 квадратов. В то же время, ее муж Сергей — чиновник с большим стажем. За время совместной жизни они "заработали" немалое состояния. В прошлом году она в среднем зарабатывала 23,4 тыс. грн. И еще около 21 тыс. грн в месяц ей платят за работу в санатории "Лесная песня".

Алла Кинзерская

Но основной источник дохода их семьи – состояние мужчины. В прошлом году он получил зарплату из Фонда соцстраха в размере 135,2 тыс. грн (за неполный год). Ему ежемесячно насчитывают пенсию в 11,5 тыс. грн. В этом году он получил 80,3 тыс. грн. зарплаты за прошлый год из Хмельницкого университета управления и права, 211,1 тыс. грн. зарплаты от фирмы "Діта" (17,5 тыс. грн. в месяц) и 312,7 тыс. грн. выплаты от ПФУ (26 тыс. грн. в месяц). То есть главный источник дохода – социальные выплаты и пенсия.

Сейчас известно, что у супругов есть: квартира в Хорватии площадью почти 80 квадратов, квартира на этапе строительства в с. Сатанов где-то в 40 кв. м, часть дома в Хорватии общей площадью 979 квадратов, собственное поместье в Хмельницком в элитном районе почти на 300 квадратов.

О судье из Одессы

Александр Кравец с 2003-го и почти 20 лет был судьей, но в прошлом году подал в отставку. В декларации он указал, что живет сейчас в Нидерландах, где ему предоставлена бесплатная комната для проживания. Его жена тоже задекларировала такую же комнату в этой стране.

Александр Кравец

За время своей судейской карьеры Кравец наработал достаточно денег, поэтому уже в 2022 году купил в Турции три квартиры в новостройке (здание еще не сдано в эксплуатацию). В то же время жена Анна Кравец владеет садовым домом площадью 170,7 квадрата (его купили в 2021-м). Сам Кравец купил большой земельный участок в Одессе более 500 квадратов. Он также имеет жилой дом площадью 1295,1 кв. м и несколько земельных участков. Согласно декларации, такое здание стоит около 13 млн грн.

За 2023 год экс-судия Кравец задекларировал следующие доходы: зарплата судьи свыше 1 млн грн, пенсия свыше 1,2 млн грн, 107 тыс. грн выплат от ПФУ ежемесячно. Жена получает от своей предпринимательской деятельности по 170 тыс. грн в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет глав МСЭК после ликвидации комиссий и смогут ли они остаться "у власти".