В "Резерв+" скоро появятся электронные отсрочки: кто получит первым

Отсрочки появятся при обновлении "Резерв+"

Электронные отсрочки от мобилизации скоро станут реальностью. Уже в следующем месяце приложение "Резерв+" введет новый сервис по получению мгновенных отсрочок.

Первыми смогут получить отсрочку студенты, аспиранты и лица с инвалидностью. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Также Черногоренко сказала, что позже сервис станет доступным многодетным родителям. Оформление будет проходить онлайн и будет занимать только несколько минут.

Техническая реализация подразумевает полную цифровизацию процесса. Пользователи смогут предоставить необходимые документы, получить и хранить электронную отсрочку непосредственно в мобильном приложении "Резерв+".

Также Черногоренко сказала, что для успешного внедрения электронных отсрочок для разных категорий граждан необходимо сотрудничество между многими ведомствами. К примеру, в случае со студентами это сотрудничество между Министерством обороны и Министерством образования и науки.

Сейчас специалисты Министерства обороны работают над окончательной настройкой системы. Запуск нового сервиса ожидается уже в ноябре.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что в связи с изменениями в мобилизации в розыске будет пол Украины. Так считает адвокат по мобилизации Роман Симутин.