Как изменятся пенсии с 1 ноября в Украине и кому ждать надбавки

Некоторые пенсионеры могут получить более 500 грн

Уже с 1 ноября в Украине произойдет несколько важных изменений, о которых следует знать. Одно из них — увеличение пенсии, но оно коснется не всех.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Вырастут пенсии и цены на электричество, но не для всех: что изменится для украинцев с 1 ноября". Отмечается, что повышение пенсионных выплат в этот раз связано с возрастной надбавкой.

Пенсии увеличатся у тех пенсионеров, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Но прибавку они получат при условии, что их пенсия не превышала 10 340,35 грн.

Речь о следующих надбавках:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

К тому же, определенные категории пенсионеров получат увеличенную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти средства платят пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской).

Дополнительную денежную помощь могут получить пенсионеры, которые:

получают пенсию менее 3 250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (их перечень определен приказом №309);

не получали после 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от международных организаций и/или пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.

Заметим, что сумма выплаты равна разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую отвечающий всем требованиям пенсионер получает сейчас. Обычно ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, уже имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. Поэтому специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно.

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