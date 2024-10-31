Новые подробности из жизни сына Баканова, который служит в СБУ: редкие фото

В глаза бросается другой образ жизни Лазаренко

Бывший глава Службы безопасности Украины, ставший фигурантом уголовных дел, Иван Баканов еще в начале полномасштабного вторжения мог устроить своего сына Артура Лазаренко на службу к себе в ведомство. Эксглава рассказывает о любви сына к военному делу, однако на фото за 2017-2019 год бросается в глаза другой стиль жизни Лазаренко.

Об интересной карьере сына Баканова говорится в расследовании "Украинской правды". Следует отметить, что информацию о трудоустройстве Артура Лазаренко также подтвердили источники "Телеграфа" в СБУ.

Как выяснили журналисты, Артур Лазаренко, носящий фамилию матери, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ, где курирует работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Примечательно, что сам Артур Лазаренко уклонился от разговора с журналистами, отказавшись рассказывать о деталях своего трудоустройства и должностных обязанностях. Иван Баканов также поначалу не изъявлял желания комментировать эту информацию.

Позже экс-глава СБУ уточнил, что его сын с детства планировал военную карьеру. По словам Баканова, Артур учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна и с марта 2022 присоединился к рядам ВСУ, выполняя сложные служебные задачи в зоне боевых действий.

В официальном комментарии СБУ подтвердила факт принятия Лазаренко на военную службу 21 марта 2022 года, когда Иван Баканов возглавлял ведомство. В ведомстве подчеркнули, что увольнение военнослужащих во время военного положения возможно только при четко определенных законом обстоятельствах.

Чем Лазаренко занимался до службы в СБУ?

В действительности об этом мало что известно. Но "Телеграф" получил несколько фото со страницы в соцсетях, касающихся его деятельности еще до того, как он якобы начал заниматься военной карьерой. На нескольких фотографиях Артур Лазаренко позирует со знаменитостями — в частности, Евгением Кошевым, Владимиром Зеленским, Микой Фаталовым.

Снимки предположительно сделаны во время съемок сериала "Слуга народа-2".

Кроме того, под одной из фотографий Артур рассказывает, что был участником международной нефтегазовой конференции.

И еще несколько фото из жизни Артура Лазаренко:

Можно подытожить, что на старых фотографиях Артура, оказавшихся в нашем распоряжении, "строительство военной карьеры", о котором говорит Баканов, никак не отразилось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бывший глава СБУ Иван Баканов стал фигурантом уголовных дел. В 2023 году экс-чиновник обвинялся в провале работы СБУ перед началом полномасштабного вторжения РФ и на начальном его этапе.