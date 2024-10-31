Готовились целый год. Что стоит за "светофорной" тактикой продвижения россиян на Донбассе

Врагу удавалось мобилизовать до 70 тыс. человек в месяц, но этот поток обмелел

Заявления некоторых медийных лиц и части западных СМИ, что фронт на Донбассе якобы "посыпался", не соответствуют действительности. Иначе бы российские оккупанты двигались колоннами и гораздо быстрее, чем это происходит сейчас. Это было бы сродни началу широкомасштабного вторжения в феврале 2024 года, когда враг продвигался 50-100 км в сутки, пока ВСУ выстраивали стабильную линию обороны.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, временное продвижение врага является следствием активной мобилизации (в отдельные месяцы рекрутировали до 70 тыс. новобранцев, однако сейчас темпы упали до 18-20 тыс.), поэтому россиянам так критически необходим северокорейский компонент, чтобы выиграть немного времени.

— Они год готовились к этому продвижению и бросили все свои резервы в бой. Поэтому есть "скачки" в продвижении, — объясняет военный эксперт. — Главная цель врага — полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Скорее всего, он будет давить с юга Донецкой области. К сожалению, есть информация, что Силы обороны с тяжелыми боями покидают Богоявленку (это следующая линия обороны, выстроенная после того, как они смогли за счет невероятных потерь "проломить" Угледар), и они сейчас рвутся к трассе соединяющей Курахово с основной частью Украины.

Как объясняет Дмитрий Жмайло, враг хочет выровнять линию боевого столкновения по условной линии Угледар — Курахово — Покровск и по максимуму занять территории. Второе приоритетное для россиян направление — расположенное на севере Купянско-Лиманское. Оттуда они будут поджимать главную цель: агломерацию Константиновка — Краматорск — Славянск.

— Это основная задача, и еще на лето 2202 года ими была поставлена идеологическая задача полной оккупации Донецкой и Луганской областей, — напомнил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. — Но поверьте мне, эти резервы так же "стачиваются". И россияне сейчас двигаются по методу "светофора", то есть рывками. Им удалось накопить силы — они ломанулись, но ширина этого продвижения будет уменьшаться.

Россиянам понадобится больше времени, чтобы переформировать подразделения, подтянуть свежие резервы. Они еще займут территории, потому что очень трудно остановить их, но наша главная задача — сохранить жизни людей, — говорит военный эксперт.

В качестве примера он привел взятие врагом "с наскока" Селидового, но там оккупанты потеряли очень много людей убитыми, а не только ранеными.

— К сожалению, мы не выдерживаем этого численного преимущества. У нас уже немного лучше с артиллерией, но некомплектность именно пехотных подразделений также сказывается, — говорит Дмитрий Жмайло. — Но сказать, что фронт "посыпался" или потерялась управляемость войск, точно нельзя. Посмотрите все сюжеты украинских теленовостей — дальше работают военкоры на линии боевого столкновения, и если бы было правдой, что фронт "посыпался" и западная, и наша пресса точно бы не работали в районе боевых действий.

Фронт, к сожалению, движется, но говорить о каком-то прорыве и что россияне смогли нас переломить — это точно неправильно, подытожил военный эксперт.

"Телеграф" писал, что в октябре 2024-го российские войска рекордно быстро продвинулись. В последний раз такой успех у них был в 2022 году.