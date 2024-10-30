С какими болезнями сердца не мобилизуют: список диагнозов

С гипертонией могут не призвать на службу

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, некоторые граждане могут быть освобождены от призыва по медицинским показаниям. Законодательство четко определяет перечень заболеваний, дающих право на отсрочку или признание непригодности к военной службе.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", среди основных медицинских причин для отсрочки от призыва — серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы.

В частности, в перечень болезней, по которым мобилизовать не имеют права, входят:

сердечная недостаточность II-Б или III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б или III стадии при ишемической болезни сердца;

гипертоническая заболевание III стадии.

Отсрочку могут получить мужчины, перенесшие инфаркт или инсульт. Также призыву не подлежат с болезнями артерий, вен или лимфатических узлов, если они вызывают серьезные нарушения кровообращения.

Напоминаем, что некоторые заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.

Из военного учета исключают лиц со следующими диагнозами:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций.

Также причиной освобождения от военной службы могут стать грыжи со значительными нарушениями функций.

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