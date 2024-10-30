Почему Украина не может потратить деньги с "тысячи Зеленского" на фортификации

Депутат рассказала, по какой причине "тысячу Зеленского" нельзя тратить на строительство укреплений

С 1 декабря текущего года граждане Украины будут иметь возможность получить выплату в размере тысячи гривен, которую на днях анонсировал президент Владимир Зеленский. Однако эти деньги можно использовать не во всех случаях. В частности, их невозможно будет потратить на строительство фортификаций.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная. Она отметила, что денежные средства, которые предоставляют Украине иностранные партнеры, имеют четкое целевое назначение.

Депутат подчеркнула, что речь идет о средствах, которые предназначены на социальные расходы.

"Правда состоит в том, что абсолютно все средства, до единой гривны, которые нам дают международные партнеры, имеют четкую направленность. Мы не можем потратить на строительства фортификаций средства, которые нам дали на социальные расходы. Это невозможно, потому что мы получаем транши с очень четким целевым назначением", — заявила Забуранная.

Напомним, 25 октября в обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы могут получить 1000 гривен. Эти деньги можно будет потратить на оплату услуг, покупку продуктов питания, лекарств, книг, а также оплатить покупку книг и билетов "Укрзалізниці".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось большое количество мемов о выплатах, которые анонсировал Зеленский.