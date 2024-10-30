Без физики, но с физкультурой: в украинских школах уберут часть обязательных предметов

Обязательных предметов станет меньше

В Украине планируют провести реформу старшей школы, в результате которой уберут некоторые предметы из списка обязательных. Это коснется, в том числе физики, химии и биологии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. Там сообщили, что нововведения начнут работать с 2027 года, в то время как пилотный проект стартует в ряде лицеев уже в 2025 году.

По задумке авторов реформы, это позволит ученикам иметь больше контроля над выбором своего дальнейшего пути. Для этого МОН сокращает список обязательных к изучению предметов.

"(Остается, — ред.) все, что связано с изучением украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка и математики, физической культуры и "Защиты Украины". Это каждый гражданин должен знать на должном уровне", — говорится в сообщении.

Также ученикам придется выбрать один предмет из списка: искусство, технологии, информатика, финансовая грамотность.

Таким образом из списка обязательных предметов уберут зарубежную литературу, всемирную историю, гражданское образование, биологию/экологию, географию, физику, химию.

Чтобы не отказывать ученикам во всестороннем развитии, МОН хочет также ввести систему индивидуального подбора предметов, как в своем профиле, так и вне его. Насколько эффективной будет эта система, станет понятно уже после запуска пилотного проекта.

Как известно, зарплаты в сфере образования остаются одними из самых низких по Украине. Меньше педагогов получают разве что работники библиотек, музеев и других учреждений культуры.