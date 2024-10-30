Вместе почти 40 лет: кто жена Стаса Боклана и как она выглядит

Жена звезды "Папика" также актриса

Стас Боклан – один из самых известных украинских актеров, прославившийся благодаря своей харизме и таланту. Он сыграл в таких проектах, как "Слуга народа", "Папик", "Поводырь" и т.д. О профессиональной жизни актера известно многое, однако о личной он рассказывает крайне редко.

Известно, что жену Стаса Боклана зовут Наталья Кленина. Она, как и ее муж, успешная актриса, с которой они неоднократно пересекались на съемочных площадках.

Что известно о Наталье Клениной

Будущая актриса родилась и выросла в Челябинске, Россия. Актерское образование она получила в Челябинском музыкальном училище. По окончании учебы в 1979 году она стала работать в Академическом драматическом театре в Челябинске.

Когда Наталья переехала в Мариуполь, стала работать в Донецком областном русском драмтеатре. Там она и познакомилась с будущим мужем. Рабочие отношения быстро переросли в личные, и несмотря на то, что это был второй брак для обоих, пара вместе уже около 40 лет.

Затем она переехала в Киев, где стала актрисой Молодого театра. Ее сын от первого брака, Кирилл Думский, вырос в семье Боклана и стал известным как диджей.

Станислав Боклан и Наталья Кленина на сцене Молодого театра

От первого брака у Стаса Боклана есть дочь Мария, но про него актер не любит вспоминать. Дочь Станислава сейчас работает кастинг-директором.

Кстати, Наталья Боклан появлялась в кадре вместе с мужем. В сериале "Папик" она сыграла эпизодическую роль подруги Александра Николаевича (Папика).

Наталья Кленина редко появляется на телекранах. Она в большинстве играет в театре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел в молодости Стас Боклан. Мы выяснили, как начиналась карьера актера и обнаружили его архивные снимки.