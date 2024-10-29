Вместе 27 лет и воспитывают четверых детей: как выглядит жена Олега Скрипки и где они познакомились (фото)

Для Олега Скрипки это второй брак

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который объяснил, почему не выехал из Украины вместе с семьей в начале войны, продолжает заниматься творчеством. А надежную поддержку и опору ему обеспечивает жена и четверо детей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит возлюбленная и дети украинского артиста. Мы узнали, как Олег Скрипка и Наталья Сидь познакомились.

Что известно о творческой и личной жизни Олега Скрипки

Артист родился в 1964 году в городе Ходжент (Таджикистан), но вскоре семья переехала в Мурманскую область (Россия), где Скрипка закончил заочную школу физико-технического института. А в 1986 году он кончил радиотехническом факультете Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

В этом же году Олег Скрипка создал группу "Вопли Видоплясова" и стал активно выступать. В 1990 году он с коллективом отправился в Швейцарию и Францию. Спустя год, будучи еще советским инженером, со своей группой артист попал во Францию по культурному обмену между СССР и европейскими странами с подачи уже тогда известного музыкального критика Артемия Троицкого.

Жена Олега Скрипки

В 1991—1996 годах Олег Скрипка вместе со своей группой жил во Франции и гастролировал по стране. Там он встретил свою первую супругу, француженку Мари Рибо, с которой прожил в браке семь лет. А когда Олег Скрипка решил вернуться в Украину, они с Мари расстались, поскольку она не захотела покидать свою родину.

Но вскоре после возвращения домой Олег Скрипка встретил новую любовь. В интервью программе "Перші Другі" он рассказал, что познакомился со второй женой Натальей Сидь в киевском театре "Дах" в 1997 году. По его словам, Наталья была очень красивая, вежливая и произвела на него хорошее первое впечатление.

Олег Скрипка с женой Натальей вместе 27 лет

С тех пор они с Натальей вместе, но брак зарегистрировали примерно в 2005 году. Пара воспитывает четверых детей: Романа, Устима, Олесю и Зоряну. Жена артиста редко появляется с ним на публике, потому что предпочитает вести закрытый образ жизни.

По профессии она актриса, но на данный момент не развивается в этой сфере. В одном из интервью Олег Скрипка отметил, что Наталья занимается воспитанием детей и вернется в актерство, когда сама этого захочет. Однако она участвует в проекте Скрипки "Країна мрій", занимаясь этно-сценой фестиваля.

Олег Скрипка и Наталья Сидь воспитыыают четверых детей

Что касается детей, то Роману уже 19 лет, а Устиму — 17. Старший сын Олега Скрипки учится на историка, а вот младший увлекается музыкой, он делает музыку в жанрах хип-хоп и r’n’b. Сейчас они в Украине и были также привлечены к организации музыкального фестиваля "Країна мрій".

Сыны Олега Скрипки

Еще супруги воспитывают 12-летнюю Зоряну и 14-летнюю Олесю. В начале войны Олег Скрипка отправлял своих детей и жену за границу, но они приняли решение остаться в Киеве.

Олег Скрипка вместе со старшим сыном

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