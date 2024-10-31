Забронированных в Украине намного меньше 1,5 млн человек: во власти назвали точную цифру

В настоящее время процесс предоставления новых отсрочок от мобилизации приостановлен

Количество забронированных от мобилизации мужчин значительно меньше, чем сообщалось ранее в СМИ. В частности, распространенная информация о 1,5 миллионе получивших отсрочку оказалась ложной.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 906 тысяч забронированных граждан. Об этом сообщила первый вице-премьер, министер экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes.

Наибольшее количество "уникальных забронированных" достигало 950 тысяч человек. После запуска бронирования через "Дію" статистика временно выросла до 1,049 миллиона из-за двойной подачи документов – некоторые компании подавали заявки одновременно в бумажном и электронном формате.

В настоящее время процесс предоставления новых отсрочек приостановлен из-за аудита, проводимого Министерством обороны. С 25 октября бронирование доступно только для работников, получивших его до 31 мая.

Статус критических предприятий в Украине имеет 19 730 компаний. Из них 9500 определены регионами, остальные утвердили профильные министерства.

По словам Свириденко, после завершения аудита могут измениться критерии предоставления брони. Бизнес-сообщество поддерживает пересмотр требований по заработной плате, поскольку средняя зарплата забронированных работников составляет около 19 000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине частично восстановили процедуру бронирования. Данное решение было согласовано на правительственном заседании 25 октября.