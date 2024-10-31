В детском доме на Львовщине воспитанников закрывали в изоляторе и держали их там по несколько дней

За дело взялся омбудсмен

В одном из детских приютов на Львовщине выявили вопиющие случаи нарушения прав воспитанников. В частности, детей на несколько дней закрывали в изоляторе в качестве "наказания".

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, неделю назад мониторинговая группа при участии Службы по делам детей Львовской ОВА посетила вышеупомянутое учреждение.

По данным омбудсмена, воспитанников детского дома регулярно помещали в изолятор в качестве "наказания". Таким образом местная администрация якобы "пресекала" попытки детей симулировать болезни чтобы не ходить в школу.

"Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного надзора несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо", — говорится в сообщении.

Известно, что в детский дом на Львовщине дети со статусом ВПЛ были перемещены из Запорожской области. Лубенец подчеркнул, что многие дети находятся в приюте сверх установленного срока в 90 дней, а некоторые из воспитанников уже более 2-х лет живут в заведении.

При этом ни Львовская, ни Запорожская ОВА не интересовались судьбами детей и "не демонстрировали никакой заинтересованности в координации своих действий в их пользу".

Также омбудсмен рассказал о том, что в ходе проверки было установлено, что врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии. Это является грубым нарушением действующего законодательства.

Кроме этого, воспитанников детского дома неохотно отправляли в патронатные семьи и администрация старалась их распределить по другим "профильным" учреждениям.

"Реформа деинституциализации игнорируется: только 4 ребенка из 44-х, которые покинули приют в 2023 году, попали в патронатные семьи. Другие же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи", — резюмировал Лубинец.

Отчет о выявленных нарушениях уже отправили в соответствующие государственные органы. Кроме этого, Львовской и Запорожской ОВА необходимо в месячный срок устранить выявленные нарушения.

Напомним, в одном из детских домов-интернатов в Закарпатской области выявили случаи нарушения прав воспитанников. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации, избиении и вымогательстве личных средств.

По данным омбудсмена, воспитанников заведения использовали как бесплатную "рабочую силу" для сбора яблок в частном саду одного из предприятий. В ходе осмотра документов найден договор между директорами дома-интерната и предприятия по взаимопомощи в сборе урожая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что директора ребцентра на Львовщине подозревают в издевательствах над детьми. Как оказалось, воспитанники этого заведения массово начали жаловаться на директора, который совершал над ними психологическое и физическое насилие. Детей запугивали, обзывали и публично унижали. Им говорили о том, что "они никому не нужны" и у них "проблемы с головой".