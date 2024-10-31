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Почала стосунки з іноземцем: що відомо про обранця зірки "Коли ми вдома" Катерини Кістень

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Особисте життя Катерини Кістень
Особисте життя Катерини Кістень. Фото Колаж "Телеграфу"

Артистка виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення росіян

Катерина Кістень — популярна українська акторка, яка запам'яталась глядачам грою в серіалах "Коли ми вдома" та "Слуга народу". Після початку повномасштабного вторгнення жінка поїхала за кордон, де й перебуває зараз.

"Телеграф" розповість про особисте життя популярної акторки, і з ким вона зараз перебуває у стосунках.

Що відомо про особисте життя Катерини Кістень

Акторка перебувала у цивільному шлюбі з чоловіком, на ім'я Ростислав. Він був старший за Катерину на 7 років. Обранець побачив гру Кістень на сцені, й вона йому дуже сподобалась. Тож чоловік вирішив запросити артистку на побачення, і вона погодилась. Так і почалися їхні стосунки.

Фото каналу "Україна"

Відомо, що Ростислав працював маркетологом. Пара не мала дітей. В інтерв'ю Катерина розповідала, що повністю віддавалась роботі, тому не мала часу на материнство.

Фото каналу "Україна"

Утім, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, акторка переїхала у Швецію. В інтерв'ю жінка розповідала, що живе за накопичення з акторської роботи, а також отримує виплати як біженка. При цьому артистка зазначала, що якщо не зможе реалізуватися у Швеції як акторка, то не буде жити там на постійній основі.

Кістень зізналась, що вже протягом 2 років має стосунки зі шведом. Вони спілкуються англійською мовою, однак добре відчувають одне одного, тому й виникло кохання.

Також акторка переїхала до бойфренда на квартиру. Пара багато комунікує й домовляється про побутові моменти, щоб обом було комфортно. Окрім цього, коханий підтримує жінку фінансово, хоча вона звикла покладатися лише на себе. Цікаво, що чоловік не є корінним шведом, бо його батько — алжирець. Наразі акторка не показує свого коханого публіці.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник популярний актор Михайло Кукуюк. Чоловік знімався у серіалі "Слуга народу" та фільмі "Свінгери".

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#Особисте життя #Катерина Кістень