Перед выборами Трамп даст интервью Карлсону: где смотреть

Ранее журналист уже делал интервью с Александром Дугиным и Владимиром Путиным

Известный американский журналист со скандальной репутацией Такер Карлсон, который ранее брал интервью у российского лидера Владимира Путина, собирается пообщаться с кандидатом в президенты США и бывшим президентом этой страны Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер"). Интервью Трампа Карлсону станет последним в серии живых выступлений журналиста — он назвал его Live Tour (Живой Тур — Ред.).

Разговор запланирован на 31 октября в городе Глендейл на западе США (штат Калифорния — Ред.).

"Это будет наше самое живое шоу. Надеюсь увидеть вас там", — написал Карлсон. Интервью можно будет посмотреть на странице журналиста в соцсети "Х", а также на персональном сайте Такера Карлсона, но для этого нужно заплатить за просмотр.

Напомним, Такер Карлсон в начале февраля 2024 года взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Во время разговора российский лидер озвучивал циничные и лживые заявления в отношении Украины. Он заявлял, что само название "Украина" якобы придумали поляки, идея украинского народа продвигалась "австро-германским генштабом", территории Украине якобы выдал Ленин, а Сталин собрал земли вместе. Украинцы и русские — так они якобы "вообще один народ", сказал диктатор.

Кроме того, Карлсон брал интервью и у одного из идеологов рашизма и "русского мира" Александра Дугина. В разговоре с Карлсоном Дугин сделал ряд антизападных высказываний. В частности, он заявил, что на Западе либерализм якобы стал "тоталитарным".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США неизвестные подожгли две урны для голосования в штатах Орегон и Вашингтон, в результате чего были уничтожены сотни избирательных бюллетеней.