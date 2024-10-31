Miss International 2024: самые горячие фото девушки, которая представит Украину на конкурсе (фото)

19-летняя София Згоба является успешной моделью

Уже 12 ноября в столице Японии состоится финал конкурса красоты Miss International 2024. В Токио съедутся участницы из разных стран мира, а Украину в 2024 году представит 19-летняя София Згоба.

Девушка является профессиональной моделью родом из Шептицкого (до 2024 года — Червоноград) Львовской области. Софии посчастливилось поработать с признанными фэшн-брендами. В этом году она поступила во французский университет – Высшую школу искусств и техники моды (ESMOD), где получает образование дизайнера. Параллельно Згоба является студенткой лондонского Королевского колледжа в Великобритании.

Нынешний конкурс красоты посвящен теме устойчивого развития. Представительница Украины представит на международной арене собственную тему — София покажет в социальном ролике, как ракетные удары, взрывы и военные действия наносят катастрофический вред экологии Украины.

Добавим, что на украинку в Инстаграме подписано свыше полмиллиона людей. "Телеграф" сделал подборку фотографий с самыми откровенными образами, которыми София Згоба поделилась в соцсети.

Самые горячие фото Софии Згобы

Ранее сообщалось, что в октябре на конкурсе красоты в Южной Корее высшие награды получили участницы из стран-агрессорш. Среди участниц были и украинки.