Смерть разгуливала по Днепру. Как мужчина не на шутку напугал горожан (видео)

Мужчина в костюме Смерти и с косой в руках ходил по улицам Днепра

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин. Не стала исключением и Украина: в Днепре мужчина оделся в костюм Смерти, взял декоративную косу в руки и вышел на улицы города.

Видео опубликовано в днепровских Telegram-каналах. На кадрах видно, как мужчина разгуливает в костюме Смерти по Слобожанскому проспекту Днепра.

"Как думаете, куда следует? Пишите в комментариях, автор комментария с наибольшим количеством лайков получит от меня "денег на кофе" ", — подписан данный ролик.

Этот случай активно обсуждают в комментариях пользователи. Мнение по этому поводу разделилось: одним данный "перформанс" понравился, другие посчитали его недостойным в условиях полномасштабной войны, ежедневных российских обстрелов и гибели людей в разных регионах Украины.

Вместе с тем, некоторые вспомнили о празднике Хэллоуин. Были среди комментаторов и те, кто в шутку заявил о "новой форме ТЦК".

"К Филатову (городской глава Днепра — Ред.) двигается", "К Путину в Кремль", "Пусть к депутатам идет, я на такси ему скину", "У людей душу забрать", "По больницам может походить", "Ушел работать в ТЦК", "Маскируется от ТЦК", "В горсовет пошел", — так отреагировали пользователи сети в комментариях к видео.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что категорически нельзя делать в праздник Хэллоуин в 2024 году.