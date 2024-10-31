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Miss International 2024: найгарячіші фото дівчини, яка представить Україну на конкурсі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Софія Згоба представить Україну на Miss International 2024 Новина оновлена 31 жовтня 2024, 16:06
Софія Згоба представить Україну на Miss International 2024. Фото Колаж Телеграф/instagram.com/yasonnka

19-річна Софія Згоба є успішною моделлю

Вже 12 листопада у столиці Японії відбудеться фінал конкурсу краси Miss International 2024. У Токіо з’їдуться учасниці з різних країн світу, а Україну у 2024 році представить 19-річна Софія Згоба.

Дівчина є професійною моделлю родом із Шептицького (до 2024 року — Червоноград) Львівської області. Софії пощастило попрацювати із визнаними фешн-брендами. Цього року вона вступила до французького університету – Вищої школи мистецтв та техніки моди (ESMOD), де здобуває освіту дизайнера. Паралельно Згоба є студенткою лондонського Королівського коледжу у Великій Британії.

Цьогорічний конкурс краси присвячений темі сталого розвитку. Представниця України представить на міжнародній арені власну тему — Софія покаже у соціальному ролику, як ракетні удари, вибухи та військові дії завдають катастрофічної шкоди екології України.

Додамо, що на українку в Інстаграмі підписано понад півмільйона людей. "Телеграф" зробив добірку фотографій із найвідвертішими образами, якими Софія Згоба поділилася у соцмережі.

Найгарячіші фото Софії Згоби

софія згоба в латексі
Фото: instagram.com/yasonnka
софія згоба у блузці
Фото: instagram.com/yasonnka
софія згоба у купальнику
Фото: instagram.com/yasonnka
софія згоба в чорному купальнику
Фото: instagram.com/yasonnka
софія згоба в топі
Фото: instagram.com/yasonnka
софія згоба топлес
Фото: instagram.com/yasonnka

Раніше повідомлялося, що у жовтні на конкурсі краси у Південній Кореї найвищі нагороди отримали учасниці з країн-агресорок. Серед учасниць були й українки.

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#Гарячі фото #Miss International