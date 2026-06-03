Блокировка счетов будет жестче? Что в Раде думают о реформе Минобороны

Адвокат обратила внимание на важный нюанс

Запланированная реформа в мобилизации может предусматривать усиление системы блокировки счетов. Правда, как это планируют сделать, неизвестно.

Об этом нардепы рассказали "Телеграфу". Подробнее читайте в материале "Повестки в "Діє" и блокировке счетов? Как может измениться мобилизация и исчезнут ли ТЦК с улиц ".

Как намекала член комитета ВР по нацбезопасности Соломия Бобровская, власти действительно смотрят в направлении блокирования счетов в вопросе реформы мобилизации.

"Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями", – отмечала Бобровская.

Однако в действующем законодательстве уже предусмотрен механизм блокировки счетов. По которому военнообязанный получает штраф от ТЦК, и если его не оплатить вовремя, тогда открывается дело и счета должника подпадают под арест. Но не все счета может блокировать государство, в частности, для социальных выплат нельзя.

"Кроме того, стадия исполнительного внедрения это уже окончательная стадия. Однако есть же функция оплатить штраф онлайн за 50% и работает она очень хорошо и все ею максимально пользуются", – объясняет адвоката Екатерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners".

Кроме того, если оплатить штраф, счета разблокируются. Впрочем, ТЦК довольно редко пользуются этим механизмом. Так, по словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, за весь 2025 было всего 30 тысяч арестов счетов, а за первые четыре месяца этого года только 6 тысяч. При этом потенциальных уклонистов в базе, по данным Минобороны, около 2 млн.

"Для того, чтобы исполнительная служба открыла внедрение и заблокировала счета, необходимо чтобы ТЦК направил соответствующее постановление о привлечении лица к ответственности. А этот путь часто обрывается, ведь ТЦК просто не хватает времени для формирования этих документов. А если хватает времени, исполнительная служба иногда возвращает их, ведь они либо с просроченными сроками привлечения к ответственности, либо указаны некорректные данные лица. Это сейчас, во время полномасштабной войны, когда люди начали обновлять данные, подтягивается информация об идентификационном коде личности. А до войны нужно было обращаться в ГПС. Чтобы исполнитель идентифицировал личность и вытащил информацию об открытых счетах, нужен идентификационный код. Информации только о дате рождения недостаточно", – добавляет Анищенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в Минобороны в рамках реформирования предлагают рассылать навесы через "Дію".