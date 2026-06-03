А вы называли так Анастасию? Как правильно и красиво обратиться к ней на украинском
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Чаще всего такие женщины сочетают в себе внешнюю хрупкость, нежность и мощный внутренний стержень
Имя Анастасия — одно из самых распространенных на территории Украины. При этом многие украинцы могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Анастасии на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Настонька;
- Насточка;
- Настася;
- Наста;
- Наська;
- Настечка;
- Настуня;
- Настуська;
- Настуненька;
- Настунечка;
- Настусенька;
- Ната;
- Нася;
- Нуся;
- Нюся;
- Ная;
- Ася.
Что означает имя Анастасия
Имя Анастасия (в украинском варианте — Анастасія) — одно из самых красивых, певучих и монументальных имён, которое на протяжении многих десятилетий остаётся невероятно популярным в Украине. Оно обладает мощной энергетикой и глубоким сакральным смыслом.
Имя имеет древнегреческие корни и является женской формой мужского имени Анастас (Анастасій). Оно происходит от слова anastasis (αναστασις), что переводится как "воскресение", "возвращение к жизни" или "воскресшая".
В более широком, метафорическом смысле значение имени трактуют как "та, что возрождается" или "бессмертная". Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу удивительным сочетанием внешней хрупкости, нежности и мощного внутреннего стержня, способного выдержать любые жизненные испытания.
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