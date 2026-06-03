А вы называли так Анастасию? Как правильно и красиво обратиться к ней на украинском

Чаще всего такие женщины сочетают в себе внешнюю хрупкость, нежность и мощный внутренний стержень

Имя Анастасия — одно из самых распространенных на территории Украины. При этом многие украинцы могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Анастасии на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Настонька;

Насточка;

Настася;

Наста;

Наська;

Настечка;

Настуня;

Настуська;

Настуненька;

Настунечка;

Настусенька;

Ната;

Нася;

Нуся;

Нюся;

Ная;

Ася.

Что означает имя Анастасия

Имя Анастасия (в украинском варианте — Анастасія) — одно из самых красивых, певучих и монументальных имён, которое на протяжении многих десятилетий остаётся невероятно популярным в Украине. Оно обладает мощной энергетикой и глубоким сакральным смыслом.

Имя имеет древнегреческие корни и является женской формой мужского имени Анастас (Анастасій). Оно происходит от слова anastasis (αναστασις), что переводится как "воскресение", "возвращение к жизни" или "воскресшая".

В более широком, метафорическом смысле значение имени трактуют как "та, что возрождается" или "бессмертная". Энергетика этого имени наделяет свою обладательницу удивительным сочетанием внешней хрупкости, нежности и мощного внутреннего стержня, способного выдержать любые жизненные испытания.

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