Дешевле Patriot: когда Украина может получить новую систему противоракетной обороны

Ключевым препятствием могут стать интересы крупных игроков на рынке вооружений

Украине не хватает средств противовоздушной обороны для уничтожения российских ракет. Новый проект Freya может стать одним из самых амбициозных оборонных проектов Украины и Европы. По словам экспертов, необходимые технологии уже существуют, однако на пути создания новой антибаллистической системы остаются политические и экономические преграды.

Что нужно знать:

Система должна стать более дешевой альтернативой американскому Patriot

Первые перехваты ракет планируют провести до конца 2026 года.

Летные испытания могут стартовать уже в июне

Для комплекса планируется использовать европейские радары и системы управления

Авиационный эксперт Константин Криволап для "Телеграфа" оценил перспективы создания системы противовоздушной обороны Freya, которая должна стать более дешевым аналогом американскому ЗРК Patriot. Разработкой занимается оборонная компания Fire Point совместно с украинскими и международными партнерами – первые перехваты ожидают уже к концу 2026 года.

Кроме Украины, привлечены Германия, Франция и Норвегия. Именно европейское сотрудничество дает Украине техническую способность создания самой ракеты. Современный зенитно-ракетный комплекс не нужно собирать с нуля, говорит эксперт, ведь протокол Link-16 НАТО позволяет совмещать все — от спутниковой разведки до оперативно-тактической ситуации командира взвода.

"В Европе все эти элементы, из которых состоит зенитно-ракетный комплекс, имеются, за исключением одного — нет ракеты. FP1, FP2, FP5 показали, что можно создать и FP7, и FP9. И FP7 прошли бросковые испытания (это предварительный этап перед летными испытаниями ракетной техники, во время которого ракета выбрасывается из пусковой установки с помощью порохового ускорителя, — ред.)", — отмечает Криволап.

По оценке эксперта, если лётные испытания в июне пройдут хорошо, в сентябре могут начаться государственные испытания.

Если головку самонаведения имплементируют в ракету, пройдут бросковые и лётные испытания, [совместимость систем] подтвердится, то где-то в сентябре можно будет говорить, что у нас уже есть ракеты, можно приступать к ее серийному производству. Константин Криволап, авиационный эксперт

Ожидать сразу сотен ракет в месяц не стоит. "Их не будет сразу 100 в месяц, но какое-то количество ракет будут производить мелкосерийно, потому что они должны быть и для баллистики, и для ядерного щита. Может и в декабре, но будем смотреть, кто будет сопротивляться", — отмечает эксперт. Это очень важно, потому что ЗРК проекта Freya — комплексный проект, в котором будут участвовать все привлеченные стороны.

Эта ракета из композитных материалов, поэтому оболочка гораздо легче. Твердого топлива нам немного не хватает, но Firepoint строит завод по его производству в Дании. Поэтому если в эту ракету вставить нормальную головку самонаведения, организовать нормальную связь с командной машиной, соединить с радарами SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 или Hensoldt TRML-4D – это все можно спокойно имплементировать в ЗРК проекта Freya, только нужно немного дописать. Головку самонаведения компании Diehl Defense, производящей IRIS/T, можно поставить в эту ракету. Радары подсветки может делать Leonardo Kronos Land. Командная машина – от норвежцев из Kongsberg FDC. Это все собирается в одну кучу. Надо просто прописать софты, которые это все соединят, и все комплекс готов. Константин Криволап, авиационный эксперт

Примечательно, что данные возможной комплектации озвучил совладелец и CEO компании Денис Fire Point Штиллерман. Норвегия и Германия подписали контракты об оборонном сотрудничестве. Криволап отмечает, что создавать противобаллистический панъевропейский щит очень дорого, эти деньги берутся у Европы, но и там и остаются: "Наш вопрос там — только ракета. Если смогут договориться, то все будет хорошо".

Что известно о проекте антибаллистики Freya/Инфографика "Телеграфа", ШИ

Какие препятствия на пути к украинской антибаллистике

И хотя текущая ситуация побуждает европейцев к участию в проекте, вопрос в том, смогут ли они договориться и распределить средства. Криволап отмечает, есть и положительные, и отрицательные примеры сотрудничества. Более того — Европа с предосторожностью относится к украинским возможностям с баллистическим оружием, опасаясь "подрыва" на рынке.

"На рынке вооружений значительная часть продаж приходится на авиацию, поскольку самолеты стоят дорого. Но примерно на том же уровне находится все, что касается ПВО и противоракетной обороны. Поэтому в этом сегменте Украина может стать значимым игроком. С этого рынка будут вытеснять американцев, и россияне теряют очень много рынков — это тоже объективная ситуация", — объясняет ситуацию эксперт и отмечает, что мощный выход Украины на рынок не совсем устраивает некоторых европейских игроков. Именно поэтому, по мнению Криволапа, идет атака на Fire Point.

В США также есть предостережения. Американцы начинают терять монополию на сбивание баллистических ракет. Если раньше США доминировали, то проект Freya может стать серьезным конкурентом.

"Когда появилась возможность создать европейский противобаллистический щит, американцы впервые за всю историю Европы предоставили предварительное разрешение на производство ракет PAC-3 MSE полякам, которые на лицензионных условиях уже производят элементы ракеты и пусковые установки для Patriot. Это главный признак, что американцы будут очень сопротивляться проекту Freya", — отмечает Криво.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил, что в письме главе США Дональду Трампу запросил лицензию на производство антибаллистических ракет Patriot.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия запускает по Украине несколько видов баллистических ракет. Они долетают до нашей страны в считанные минуты.