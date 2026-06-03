Польша заговорила об отзыве ордена Зеленского. Чем это грозит и было ли подобное в истории

Решение Варшавы может сыграть на руку России

Бывший президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намерение действующего главы страны Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По словам Дуды, Зеленский получил награду в другое время и при других обстоятельствах.

Об этом он заявил изданию Onet. Экс-президент подчеркнул, что решение о возможном отзыве ордена принадлежит президенту Каролю Навроцкому и выразил надежду, что при принятии решения будут учтены все обстоятельства.

"Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, без сомнения, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все помнятся, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере ", – сказал Дуда.

Дуда вручил Зеленскому орден в 2023 году. Фото: president.gov.ua

Почему в Польше заговорили о лишении Зеленского ордена Белого Орла

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии".

Польская сторона выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

В то же время, в Украине Украинская повстанческая армия (УПА) является символом решительной борьбы с оружием в руках за государственную независимость против нацистского и советского режимов. Кроме того, события Волынской трагедии — обоюдная кровавая этническая борьба между украинским и польским населением Волыни. Она была спровоцирована жесткой политикой Польши, немецкой оккупацией и действиями радикальных сил с обеих сторон.

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польши в апреле 2023 года Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Орден Белого орла – самая высокая награда Польши. Фото: president.gov.ua

Во время вручения награды тогдашний глава Польши подчеркнул, что орденом Белого Орла награждают за исключительные достижения, публичную службу и заслуги перед Польшей. Дуда тогда отметил, что для него большая честь вручать этот орден Зеленскому.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Были ли в истории аналогичные случаи, когда президенты теряли награды

В истории международных отношений подобное происходило неоднократно. Наиболее распространенными причинами становились резкое изменение политического курса, государственные перевороты или военные преступления.

К примеру, в 1989 году королева Елизавета II лишила звания почетного рыцаря Великобритании румынского диктатора Николае Чаушеску за несколько дней до казни. В 2018 году президента Сирии Башара Асада лишили высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Такое решение Париж принял из-за использования Асадом химического оружия против гражданских.

Интересно, что Польша в свое время аннулировала свои советские ордена Virtuti Militari. В коммунистические времена Варшава награждала ими Леонида Брежнева и других лидеров СССР.

Какие последствия могут быть от лишения Зеленского ордена Белого Орла

Если Польша примет решение лишить Зеленского награды, преимущественно это будет иметь последствия в политической и символической плоскости. На практике это не приведет к остановке сотрудничества по безопасности и обороне между Киевом и Варшавой.

Однако ощутимо обострит отношения двух стран на уровне элит и обычных граждан. Кроме того, такова ситуация на руку российской пропаганде, которая годами работает над разжиганием вражды между украинцами и поляками на основании сложных исторических вопросов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандальных моментах биографии Кароля Навроцкого. Еще 15 лет назад глава Польши был охранником и сутенером.