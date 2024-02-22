Один из самых титулованных футболистов мира осужден за изнасилование

Алвес должен будет избегать любого общения с жертвой в течение 9,5 лет

Легендарный экс-защитник "Севильи", "Барселоны", "Ювентуса" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к тюремному сроку в 4,5 года. Также Алвес будет вынужден заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет.

Суд признал Алвеса виновным в изнасиловании 23-летнегой девушки в одном из ночных клубов Барселоны, сообщает Actu Foot. 20 января 2023 года 40-летний бразилец был помещен под стражу.

"В приговоре считается, что доказано, что потерпевшая не давала согласия, и что имеются доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать изнасилование доказанным", — говорится в заявлении суда. Алвес утверждал, что секс в ночном клубе был по обоюдному согласию. Прокурор добивался девяти лет тюремного заключения.

Бразилец Алвес начинал выступления в Европе в "Севилье", но основную часть своей карьеры — 9 сезонов (из них 8 подряд) провел в "Барселоне". Также игрок выступал за "Ювентус" и "Пари-Сен-Жермен", бразильские "Байю" и "Сан-Паулу" и мексиканский "УНАМ Пумас".

Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (в "Барселоне"), дважды — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (в "Севилье") и ряд национальных титулов в Бразилии, Испании, Италии и Франции.

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