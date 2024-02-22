Укр

Один из самых титулованных футболистов мира осужден за изнасилование

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дани Алвес считает себя невиновным Новость обновлена 22 февраля 2024, 13:55
Дани Алвес считает себя невиновным. Фото https://twitter.com/ActuFoot

Алвес должен будет избегать любого общения с жертвой в течение 9,5 лет

Легендарный экс-защитник "Севильи", "Барселоны", "Ювентуса" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к тюремному сроку в 4,5 года. Также Алвес будет вынужден заплатить жертве 150 тысяч евро компенсации и избегать любого общения с ней в течение 9,5 лет.

Суд признал Алвеса виновным в изнасиловании 23-летнегой девушки в одном из ночных клубов Барселоны, сообщает Actu Foot. 20 января 2023 года 40-летний бразилец был помещен под стражу.

"В приговоре считается, что доказано, что потерпевшая не давала согласия, и что имеются доказательства, помимо показаний истца, позволяющие считать изнасилование доказанным", — говорится в заявлении суда. Алвес утверждал, что секс в ночном клубе был по обоюдному согласию. Прокурор добивался девяти лет тюремного заключения.

Бразилец Алвес начинал выступления в Европе в "Севилье", но основную часть своей карьеры — 9 сезонов (из них 8 подряд) провел в "Барселоне". Также игрок выступал за "Ювентус" и "Пари-Сен-Жермен", бразильские "Байю" и "Сан-Паулу" и мексиканский "УНАМ Пумас".

Игрок трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (в "Барселоне"), дважды — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (в "Севилье") и ряд национальных титулов в Бразилии, Испании, Италии и Франции.

Ранее сообщалось, в каких условиях сидит самый крутой футболист мира

Материал опубликован на русском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Дани Алвес