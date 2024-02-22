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Один із найтитулованіших футболістів світу засуджений за зґвалтування

Автор
Кирило Стадниченко Кирило Стадниченко
Дата публікації
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Автор
Дані Алвес вважає себе невинним Новина оновлена 22 лютого 2024, 13:55
Дані Алвес вважає себе невинним. Фото https://twitter.com/ActuFoot

Алвес повинен уникати будь-якого спілкування з жертвою протягом 9,5 років

Легендарного екс-захисника "Севільї", "Барселони", "Ювентуса" та збірної Бразилії Дані Алвеса засуджено до тюремного терміну в 4,5 роки. Також Алвес буде змушений заплатити жертві 150 тисяч євро компенсації та уникати будь-якого спілкування з нею протягом 9,5 років.

Суд визнав Алвеса винним у зґвалтуванні 23-річної дівчини в одному із нічних клубів Барселони, повідомляє Actu Foot. 20 січня 2023 року 40-річний бразилець був поміщений під варту.

"У вироку вважається, що доведено, що потерпіла не давала згоди, і що є докази, крім свідчень позивача, які дозволяють вважати зґвалтування доведеним", — йдеться у заяві суду. Алвес стверджував, що секс у нічному клубі був за згодою. Прокурор вимагав дев’яти років ув’язнення.

Бразилець Алвес розпочинав виступи в Європі в "Севільї", але основну частину своєї кар’єри — 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у "Барселоні". Також гравець виступав за "Ювентус" та "Парі-Сен-Жермен", бразильські "Байю" та "Сан-Паулу" й мексиканський "УНАМ Пумас".

Гравець тричі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу (у "Барселоні"), двічі — Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА (у "Севільї") та низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.

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Теги:
#Футбол #ФК Барселона #Дані Алвес