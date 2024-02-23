"Скоро приползут к нам за водой": советский чемпион рассмешил сеть словами про Байкал

Бывший хоккеист теперь работает на путинскую власть

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов прокомментировал экологическую ситуацию на озере Байкал. Недавно Фетисов признался, что РФ сделала ставку не на того президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Соответствующий комментарий Фетисова приводит ТАСС. Накануне на льду озера прошла хоккейная игра с участием олимпийских чемпионов. Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала.

"Игра на Байкале приобретает всемирный смысл. Под нами 20% питьевой воды на земле. Представляете, какой ресурс у нас?

Так что, друзья, которые нас недооценивают, вы скоро придете к нам за водой, за едой, за энергетикой. Мы вас ждем.

И мы та нация, которая сможет все обязательства выполнить. Ответственно. Это то, чему нас учит президент. Сказал – сделал", – заявил Фетисов.

В сети раскритиковали слова Фетисова. Пользователи считают, что бывший хоккеист говорит фразами из советской газеты "Правда", которая писала сказки про загнивающий Запад.

Ранее сообщалось, что Латвия наказала своих хоккеистов, сыгравших на турнире в России. Эти соревнования открывал лично глава Кремля Владимир Путин.