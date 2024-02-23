Латвийские спортсмены поплатились за выступление на путинских "Играх"

Латвия наказала хоккеистов за поездку на турнир в РФ

В Латвии наказали своих хоккеистов, выступивших на "Играх Будущего" в Казани (Россия). Глава Кремля Владимир Путин лично посетил церемонию открытия соревнований, а компанию ему составила молодая фигуристка.

Федерация хоккея Латвии отреагировала на ситуацию и отобрала у латвийских участников "Игр Будущего" лицензии хоккеистов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации на своем официальном сайте.

"Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в "Играх Будущего", которые проходят в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов", – говорится в заявлении.

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Алексейс Поповс, Эрвин Муштуков, Алисерс Мубаракшинс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс. В рамках турнира участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3. "Игры Будущего" проходят в Казани и Сочи и завершатся 3 марта.

Латвийские хоккеисты выступили на "Играх Будущего"

Ранее пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает фигуристку Камилу Валиеву, с которой сидел рядом на церемонии открытия Игр Будущего. Спортсменка после этого впервые заявила о поддержке президента РФ.