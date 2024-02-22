"Молодая подмена Кабаевой": Путин в Казани засветился рядом со своей фавориткой (фото)

Президент РФ посетил открытие спортивного мероприятия в Татарстане

Известная российская фигуристка Камила Валиева, которую суд приговорил к 4-летней дисквалификации за допинг, посетила церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. Примечательно, что спортсменка сидела рядом с главой Кремля Владимиром Путиным.

Соответствующие кадры с церемонии приводит kremlin.ru. После Олимпиады в Пекине Путин оказывал публичные знаки внимания юной фигуристке.

Путин и Валиева вновь пересеклись на фиджитал-турнире "Игры Будущего", который пройдет с 21 февраля по 3 марта в Казани и Сочи. В сети высказались об очередной встрече главы кремля и спортсменки. Пользователи считают Камилу "новой Кабаевой". К слову, бывшей гимнастке Алине Кабаевой приписывают роман с главой Кремля.

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в командном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг юной спортсменки. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал спортсменку, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге у команды ОКР отобрали "золото", а взамен дали "бронзу", с чем не согласна Канада.

Выступление Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Напомним, после ОИ-2022 Путин провел встречу с российскими атлетами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок. В США выразили недовольство близостью спортсменки и президента РФ, ведь это повлияло на расследование вокруг нее.

Отметим, в РФ хотели спихнуть вину за попадание допинга в организм Валиевой на ее собаку, однако для правдоподобности выбрали козлом отпущения деда спортсменки. В Госдуме посоветовали команде Валиевой "врать красивее".