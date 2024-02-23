Колишній хокеїст тепер працює на путінську владу

Дворазовий олімпійський чемпіон, депутат Держдуми, голова Всеросійського товариства охорони навколишнього середовища В’ячеслав Фетісов прокоментував екологічну ситуацію на озері Байкал. Нещодавно Фетісов зізнався, що РФ зробила ставку не на того президента Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

Відповідний коментар Фетісова наводить ТАСС. Напередодні на льоду озера відбулася хокейна гра за участю олімпійських чемпіонів. Захід покликаний привернути увагу до екологічних проблем Байкалу.

"Гра на Байкалі набуває всесвітнього сенсу. Під нами 20% питної води на землі. Уявляєте, який ресурс у нас?

Тож друзі, які нас недооцінюють, ви скоро прийдете до нас за водою, за їжею, за енергетикою. Ми вас чекаємо.

І ми та нація, яка зможе усі зобов’язання виконати. Відповідально. Це те, чого нас навчає президент. Сказав – зробив”, – заявив Фетісов.

У мережі розкритикували слова Фетісова. Користувачі вважають, що колишній хокеїст говорить фразами з радянської газети "Правда", яка писала казки про загниваючий Захід.

Раніше повідомлялося, що Латвія покарала своїх хокеїстів, які зіграли на турнірі в Росії. Ці змагання відкривав особисто голова Кремля Володимир Путін.