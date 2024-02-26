На соревнованиях в России провалился трамплин для сноубордистов

В Тюмени на фестивале сноубордистов обрушился трамплин после того, как на нём постояла Екатерина Мизулина. Глава российской Лиги безопасного Интернета и дочь фанатично пропутинского и антиукраинского сенатора, по информации СМИ, является новой любовницей Владимира Путина.

Спортсмены хотели сделать на трамплине общую фотографию, но он не выдержал нагрузки и рухнул, сообщает Р-Спорт. Перед этим там позировала известная путинская доносчица Мизулина, но она ушла с трамплина прямо перед случившимся.

Группа людей собралась на краю сооружения, под весом народа трамплин рухнул. В пресс-службе регионального отделения Федерации сноуборда России сообщили, что никто не пострадал.

Напомним, на встрече со студентами Мизулина требовала и получила извинения от студента, который поставил под сомнение необходимость обязательной военной службы. Сообщается, что она угрожала ему драконовскими законами Путина по дискредитации российской армии.

Ранее, Путин в Казани засветился рядом со своей фавориткой фигуристкой Камиллой Валиевой, с которой сидел рядом на открытии спортивного мероприятия в столице Татарстана.