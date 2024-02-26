Нову коханку Путіна ледь не наздогнала карма (відео)

На змаганнях у Росії провалився трамплін для сноубордистів

У Тюмені на фестивалі сноубордистів впав трамплін після того, як на ньому постояла Катерина Мізуліна. Глава російської Ліги безпечного Інтернету та дочка фанатично пропутинського та антиукраїнського сенатора, за інформацією ЗМІ, є новою коханкою Володимира Путіна.

Спортсмени хотіли зробити на трампліні загальну фотографію, але він не витримав навантаження і впав, повідомляє Р-Спорт. Перед цим там позувала відома путінська донощиця Мізуліна, але вона пішла з трампліну прямо перед тим, що сталося.

Група людей зібралася на краю споруди, під вагою народу трамплін впав. У прес-службі регіонального відділення Федерації сноуборду Росії повідомили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на зустрічі зі студентами Мізуліна вимагала та отримала вибачення від студента, який поставив під сумнів необхідність обов’язкової військової служби. Повідомляється, що вона погрожувала йому драконівськими законами Путіна щодо дискредитації російської армії.

Раніше, Путін у Казані засвітився поряд зі своєю фавориткою фігуристкою Каміллою Валієвою, з якою сидів поряд на відкритті спортивного заходу у столиці Татарстану.