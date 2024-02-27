Спортсменка показала, как кормят гимнасток в РФ

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио (команда) Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе в РФ. К слову, недавно Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями.

О проблемах с питанием российская чемпионка пожаловалась в instagram, передает sports.ru. Гимнастка показала, как их кормят в РФ.

"Так как на базе в последние дни вообще есть нечего – у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, – мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты.

Как же грустно, печально, верните былое.

И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть", – написала Мельникова, прикрепив фото своего обеда.

"Сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо", – отреагировала на ситуацию старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Одно из выступлений Мельниковой на Олимпиаде в Токио

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Светлана Хоркина не считает справедливыми победы американки Симоны Байлс на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике в Антверпене. Ранее в рф оскорбили американку.