Пойдут по стопам Кабаевой? Сестры-гимнастки ушли из спорта ради "государственной работы"

Спортсменки уже помогали российской власти

В пятницу, 23 февраля, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Спортсменки получили славу благодаря скандалу на Играх в Токио. Кроме того, они участвовали в митинге Путина в марте 2022 года.

Об окончании профессиональной карьеры сестер Авериных сообщила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, передает Р-Спорт. Кроме того, она рассказала, чем займутся девушки в будущем, а также назвала их "олимпийскими чемпионками", хотя это не так.

"Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки", – цитирует Винер Р-Спорт.

Отметим сестрам Авериным по 25 лет. Дина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020. Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, а на Играх в Японии осталась без медали (4-е место). В РФ считают, что Дина Аверина должна была стать олимпийской чемпионкой. Тем не менее "золото" Токио-2020 досталось израильтянке Линой Ашрам.

В сети не понимают, как молодые девушки сейчас занимаются "государственной работой", если всю жизнь посвятили тренировкам. Один из пользователей отметил, что сестры могут пойти по стопам Кабаевой, у которой, по слухам, был роман с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступление Дины Авериной на Олимпиаде в Токио

Выступление Арины Авериной на Олимпиаде в Токио

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