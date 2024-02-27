"Взагалі їсти нічого": російська олімпійська чемпіонка "виживає" в РФ

Спортсменка показала, як годують гімнасток у РФ

Російська гімнастка, олімпійська чемпіонка Токіо (команда) Ангеліна Мельникова поскаржилася на харчування на тренувальній базі у РФ. До речі, нещодавно Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дозволила росіянам виступати на змаганнях у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями.

Про проблеми з харчуванням російська чемпіонка поскаржилася в instagram, передає sports.ru. Гімнастка показала, як їх годують у РФ.

"Так як на базі в останні дні взагалі їсти нічого — у нас в часи ковіда дуже сильно впала і якість харчування, і його різноманітність в цілому, — мені доводиться виживати на овочах, хоча я сумніваюся, що моїм м’язам для відновлення досить розвареної капусти.

Як сумно, поверніть минуле.

І четвертинка грейпфрута на додаток. Виглядає, звичайно, все це більш ніж кумедно. Але так. Як є”, – написала Мельникова, прикріпивши фото свого обіду.

"Збої іноді трапляються в будь-якій справі, і вони усуваються. Але ніхто не біжить одразу писати, що все погано", — відреагувала на ситуацію старший тренер збірної Росії Валентина Родіоненко.

Один із виступів Мельникової на Олімпіаді в Токіо

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка, російська гімнастка Світлана Хоркіна не вважає справедливою перемогу американки Сімони Байлс на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики в Антверпені. Раніше у РФ навіть образили американку.