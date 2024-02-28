Все через викрадену сумку: організатори Олімпіади в Парижі мають величезні проблеми

Поліція вже розпочала розслідування

Вже найближчого літа відбудуться Олімпійські ігри в Парижі і за п’ять місяців до їх початку сталася велика неприємність. На вокзалі Gare du Nord невідомі викрали сумку, в якій знаходилися ноутбук та два USB-накопичувачі. На них зберігалися плани безпеки під час проведення змагань.

Як пише The Guradian, сумку з важливим вмістом перевозив інженер із мерії Парижа. Він поклав її у багажне відділення під своїм сидінням, але вона звідти зникла.

Пропажу чоловік помітив, коли йому треба було пересісти до іншого поїзда. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи була подія спланованою акцією чи звичайним збігом обставин.

За даними джерела, на флешках були секретні дані щодо планів поліції щодо забезпечення порядку під час Олімпіади в Парижі. Мерія Парижа не змогла одразу прокоментувати ситуацію, коли із нею зв’язалися журналісти.

Літні Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Організатори змагань раніше повідомляли, що за порядком у столиці Франції слідкуватимуть 35 тисяч співробітників різних служб безпеки.

Зазначимо, що участь в Олімпійських іграх братимуть і українські спортсмени. Нині наша країна має 38 ліцензій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики пророкували нашим атлетам 2 золоті медалі та 18 нагород загалом.