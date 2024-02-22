"Предлагают большие премиальные": РФ пригласила Украину на альтернативную Олимпиаду

Приглашения россияне отправили некоторым украинским федерациям

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт рассказал, что россияне направили всеукраинским федерациям приглашения на соревнования, которые должны стать альтернативой Олимпийским играм. Этой альтернативой являются Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре 2024-го года в России — Москве и Екатеринбурге.

О подобных приглашениях Гутцайт рассказал в эфире телеканала ICTV, разместив запись беседы на своей странице в Facebook. Также министр рассказал о том, чем "завлекают" но свою альтернативную Олимпиаду россияне:

– В 2024 году они будут проводить альтернативные соревнования Олимпийским играм в России. Чтобы вы понимали, россияне прислали приглашение участвовать в этих соревнованиях некоторым украинским федерациям. Они полностью будут платить все сметы для наших сборных, там премиальные средства большие они предлагают. Но уже я тоже обратился в МОК, где я все это прописал, что происходит, какие приглашения мы получаем.

Также президент НОК рассказал о шагах сотрудничества с МОК, которые предпринимает украинская сторона. В частности, о российских спортсменах, которые поддерживают войну.

"Сейчас мы сотрудничаем с МОК, потому что нам нужно сотрудничать. Мы присылаем данные обо всех спортсменах, которые поддерживают эту войну. Потому что МОК тоже создал свою комиссию, которая будет рассматривать всех спортсменов, которых будут отправлять международные федерации для участия в Олимпийских играх. Россиян я имею в виду", – сказал Гутцайт.

Ранее стало известно, сколько Россия потратит на альтернативу Олимпиаде.