Магучих завоевала "серебро" на чемпионате мира (видео)

Украину на турнире представляли две спортсменки

В пятницу, 1 марта, в Глазго (Шотландия) в рамках 19-го чемпионата мира по легкой атлетике в помещении состоялся женский финал в секторе для прыжков в высоту. Украинка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, украинка не сумела защитить титул чемпионки мира, который она добыла в Белграде (Сербия) в 2022 году.

Победу на турнире завоевала австралийка Никола Олислагерс, которая сегодня прыгнула выше всех (1,99 м). Украинка заняла второе место с результатом 1,97 м, а "бронзу" выиграла представительница Словении Лиа Апостоловски (1,95 м). Юлия Левченко стала 9-й (1,84 м).

Добавим, что Юлия Чумаченко, которая также квалифицировалась на ЧМ-2024, оказалась в запасе сборной Украины, потому что принять участие на турнире могут только две спортсменки из одной страны.

Полное видео женского финала в прыжках в высоту на ЧМ-2024 в Глазго

Напомним, в текущем сезоне Ярослава с результатом 2,04 победила на International Jump Meeting Cottbus в Германии. После этого украинка поднялась на 8-е место в истории по количеству прыжков на 2+ метра.

В текущее межсезонье Ярослава объявила о помолвке с сыном своего тренера Назаром Степановым. Также Магучих обмолвилась, что свадьбу стоит ожидать после Олимпийских игр в Париже. Кроме того, спортсменка засветилась на обложках сразу двух журналов. Особенно горячей стала фотосессия для Vogue.