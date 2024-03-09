"Їй не можна довірити п’ятирічку у туалет відвести": головна путіністка-лижниця опинилася в епіцентрі скандалу

Російська спортивна чиновниця захищає не спортсменів, а своїх колег

Відомий російський коментатор Василь Уткін висловився про реакцію глави Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олени Вяльбе на завал під час жіночих перегонів на Спартакіаді учнів у Краснодарському краї.

Вяльбе в інциденті звинуватила самих спортсменок, а не організаторів перегонів. Василь на своєму telegram-каналі у відповідь назвав Олену "д*репою".

"Господи, яка ж д*репа. Та їй не можна довірити п’ятирічку в туалет відвести, а вона збірними керує", — оцінив ситуацію Уткін.

Нагадаємо, змагання проходили у селі Есто-Садок. У мас-старті дівчат на 10 км відбувся масовий завал, внаслідок якого близько 20 спортсменок отримали травми. Турнір серед школярок проходив у погану погоду на поганій трасі. Учасники вважають, що організатори припустилися помилки, дозволивши старт.

Нагадаємо, Вяльбе є одіозною путіністкою. У березні минулого року вона цинічно заявила, що Росія не нападала на Україну і зараз ніхто не воює. У грудні 2023 року голова ФЛГР сказала, що на Землі не залишиться людей, якщо не буде президента РФ Володимира Путіна.