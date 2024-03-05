"Огонь!" Известная украинская спортсменка блеснула стройными ножками (фото)

Спортсменка частенько радует подписчиков горячими снимками

Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Билодид поделилась с подписчиками откровенными фото. Спортсменка обладает модельной внешностью, из-за чего ее часто приглашают на съемки.

На этот раз "Анаконда" (прозвище украинки) похвасталась длинными ножками в Instagram. Украинка отметила, что данные фото были сделаны несколько месяцев назад. Билодид снялась в черном жакете, дополнив свой образ туфлями на шпильке, стильными очками и золотыми украшениями.

"Самое время выставить фотографии со съемки, которая была два месяца тому назад", — подписала пост спортсменка, опубликовав горячие кадры с фотосессии.

Дарья Билодид блеснула своими стройными ножками

Снимки всего за несколько часов собрали несколько тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. "Вау", "Красивые ножки", "Звездочка", "Нереальная", "Огонь", "Элегантная" "Красавица", "Стройная" — пишут пользователи в сети.

Напомним, после Олимпиады в Токио Билодид поднялась в весе и теперь успешно выступает в категории до 57 кг. К слову, в прошлом году Дарья засветила кольцо на безымянном пальце.