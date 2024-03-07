Россия осталась без лицензий на Олимпиаду-2024 в спортивной гимнастике

Россияне не смогут повторить свое достижение на Играх в Токио.

Российские спортсмены в спортивной гимнастике упустили шансы завоевать олимпийские лицензии на Игры 2024 года в Париже. Изначально было понятно, что россияне не смогут выступить в командных соревнованиях, а теперь они лишились возможности посоревноваться и в индивидуальном турнире.

При этом ранее они получили возможность попасть на Игры-2024 в нейтральном статусе, сообщает "Суспильне Спорт".. В ноябре прошлого года Международная федерация гимнастики определила критерии нейтральности для белорусских и российских спортсменов.

В результате представители двух стран имели возможность пробиться на Олимпийские игры в личных соревнованиях. Впрочем, этому сценарию помешал Европейский гимнастический союз.

Последним шансом для российских гимнастов завоевать путевки на Игры были этапы Кубка мира. Но Европейский гимнастический союз заблокировал возвращение представителей РФ в соревнования, поэтому они пропустили три из четырех этапов и досрочно упустили возможность побороться за лицензии на любом из снарядов. В свою очередь, белорусы Алена Титовец и Егор Шармаков остаются в борьбе.

Ранее в РФ пригрозили своим спортсменам, которые хотят на Олимпиаду.