В России оскорбили олимпийский флаг и отказались отправлять гимнасток в Париж

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики обозвала олимпийский флаг "белой тряпкой".

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер подтвердила, что команда не будет участвовать на Олимпиаде в Париже. Причиной такого решения послужили условия допуска, которые в России считают дискриминационными.

Чиновница, которая нередко позирует рядом с Путиным, запретила своим подопечным давать интервью и отметила, что они не будут выступать на Олимпийских играх. Ведь хотят прославлять Россию, а не "белую тряпку", приводит слова Винер пропагандистский канал Матч ТВ.

"Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх: белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде.

Они даже сказали так: "Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: Россия". Сказали, что сейчас выступать в таком статусе они не будут", — заявила Винер.

Ранее стало известно, что звездные российские гимнастки Аверины завершили карьеру в 25 лет. Это произошло, в том числе, из-за отсутствия олимпийских перспектив.