Президент Всеросійської федерації художньої гімнастики обізвала олімпійський прапор "білою ганчіркою".

Голова Всеросійської федерації художньої гімнастики та головний тренер збірної Росії Ірина Вінер підтвердила, що команда не братиме участі на Олімпіаді у Парижі. Причиною такого рішення стали умови допуску, які в Росії вважають дискримінаційними.

Чиновниця, яка нерідко позує поруч із Путіним, заборонила своїм підопічним давати інтерв’ю та зазначила, що вони не виступатимуть на Олімпійських іграх. Адже хочуть прославляти Росію, а не "білу ганчірку", наводить слова Вінер пропагандистський канал "Матч ТВ".

"Наша збірна з художньої гімнастики, наші тренери та гімнастки від самого початку, коли почули вимоги для виступу на Олімпійських іграх: білий прапор, спеціальна анкета, де від усього потрібно відмовитися, сказали, що вони не виступатимуть на Олімпіаді.

Вони навіть сказали так: "Під білою ганчіркою, Ірино Олександрівно, ми не виступатимемо. Ми звикли, що на змаганнях повні трибуни наших уболівальників і всі скандують: Росія". Сказали, що зараз виступати у такому статусі вони не будуть”, — заявила Вінер.

Раніше стало відомо, що зіркові російські гімнастки Аверіни завершили кар’єру у 25 років. Це сталося, зокрема, через відсутність олімпійських перспектив.