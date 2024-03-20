Достиг с командой наибольших успехов в истории: тренер волейболистов Крастиньш уходит в отставку

Тренера выберут по итогам конкурса, прием документов продлится до 4 апреля

Мужская сборная Украины по волейболу вскоре получит нового главного тренера. Наставник будет выбираться по итогам конкурса.

Контракт с Угисом Крастиньшем продлевать не будут, сообщил президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Суспільне Спорт. Также он поблагодарил специалиста, который семь лет тренировал украинскую сборную.

Михаил Мельник отметил: "Кто бы ни стал новым тренером]– в первую очередь, хочу поблагодарить Угиса Крастиньша, нашего тренера, который очень много сделал для украинского волейбола, принес к нам ту европейскость, дал правильное направление. Но время идет, и нам нужно двигаться вперед".

53-летний Угис Крастиньш работал главным тренером мужской сборной Украины по волейболу с 2017 года. Под его руководством команда добилась наибольших успехов в истории: впервые сыграла в четвертьфинале на чемпионате мира, а также дважды доходила до этой стадии на чемпионатах Европы.

Что касается конкурса, то, по словам Мельника, прием документов будет продолжаться до 4 апреля. "Такое согласие, в принципе, дал и основной спонсор, который будет оплачивать работу этого тренера", — объясняет глава ФВУ.

Напомни, что сборная Украины на характере вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу