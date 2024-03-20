Досягнув з командою найбільших успіхів в історії: тренер волейболістів Крастіньш іде у відставку

Тренера оберуть за підсумками конкурсу, прийом документів триватиме до 4 квітня

Чоловіча збірна України з волейболу невдовзі отримає нового головного тренера. Наставник обиратиметься за підсумками конкурсу.

Контракт з Угісом Крастіньшем продовжувати не будуть, повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв’ю «Суспільне Спорт». Також він подякував фахівцю, який сім років тренував українську збірну.

Михайло Мельник зазначив: "Хто б не став новим тренером – насамперед хочу подякувати Угісу Крастиньшу, нашому тренеру, який дуже багато зробив для українського волейболу, приніс до нас ту європейськість, дав правильний напрямок. Але час іде, і нам треба рухатися вперед".

53-річний Угіс Крастінш працював головним тренером чоловічої збірної України з волейболу з 2017 року. Під його керівництвом команда досягла найбільших успіхів в історії: вперше зіграла у чвертьфіналі на чемпіонаті світу, а також двічі доходила до цієї стадії на чемпіонатах Європи.

Щодо конкурсу, то, за словами Мельника, прийом документів триватиме до 4 квітня. "Таку згоду, в принципі, дав і основний спонсор, який оплачуватиме роботу цього тренера", — пояснює голова ФВУ.

Нагадаємо, що збірна України на характері вийшла у плей-оф чемпіонату Європи з волейболу.